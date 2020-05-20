 

Мнение: Невмогота?

20.05.2020, 17:35, Разное

Говорят, что 24 июня пройдет голосование по поправкам в конституцию. А заодно и Парад Победы. Или наоборот, пройдет Парад Победы, а заодно народ проголосует за обнуление президентских сроков и кучку других факультативных поправок в конституцию.

Мне вот интересно, к 24 июня коронавирус в стране уже закончится?

И второй вопрос. А что это за авральная спешка с поправками в конституцию? Вроде бы жили как-то без поправок?  Больше уже невмоготу жить по старой конституции?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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