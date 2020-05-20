ЦИК Беларуси допустил к сбору подписей 15 претендентов на пост президента

20.05.2020, 17:30, Новости дня

ЦИК Беларуси 20 мая зарегистрировал 15 инициативных групп претендентов в кандидаты на пост президента. Белорусская служба Радио Свобода рассказала обо всех руководителях этих групп.

Два бывших милиционера, фермер и предпринимательница

Олег Гайдукевич –​ лидер Либерально-демократической партии Беларуси. Сменил на этой должности своего отца Сергея Гайдукевича.

Депутат Палаты представителей, бывший милиционер, уволился в звании полковника.

Юрий Ганцевич – фермер из Гомельской области, управляет агроусадьбой “На воде”. Баллотировался на последних выборах в Палату представителей, депутатом не стал.

На парламентских выборах Ганцевич провел эпатажные пикеты, на которые привел корову и козу. Заявил о своей поддержке блогера Сергея Тихановского, который также выдвигался в кандидаты на президентский пост, однако был арестован на 15 суток за акцию протеста против интеграции Росии и Беларуси в декабре 2019 года.

Владимир Непомнящих – бывший оперуполномеоченный, работал в милиции до 1992 года, после ухода на пенсию занялся предпинимательством.

С 2000-х годов Непомнящих – активный политический активист. Член Объединенной гражданской партии, его неоднократно задерживали и штрафовали за протесты.

Наталья Кисель – предпринимательница из Минска. Зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, работает заместителем директора в автотранспортной компании.

У нее три высших образования по специальностям “инженер-механик”, менеджер-экономист, а также аттестация антикризисного управляющего категории “В” в Департаменте по санации и банкротству Минэкономики.

Наталья Кисель отстаивала позицию мелких грузоперевозчиков и была очень активна во время переговоров с чиновниками Минтранса, когда в конце февраля этого года возникли проблемы с несправедливым распределением разрешений на проезд по территории иностранных государств среди небольших фирм, пишет TUT.BY.

Политического опыта у Кисель пока нет.

Банкир Бабарико и создатель ПВТ Цепкало

Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка, откуда он уволился накануне своего выдвижения в кандидаты. Утверждает, что в инициативной группе – более 10 тысяч человек.

Имеет благодарность от президента Беларуси “за значительный вклад в развитие банковской системы страны”, а также дипломы и награды ЮНЕСКО и Министерства культуры Беларуси. В 2014 году он получил звание “Меценат культуры Беларуси”.

Бабарико неоднократно поддерживал проекты в сфере культуры, художественная коллекция “Белгазпромбанка” включает художников Парижской школы, книги первопечатника Франциска Скорины и Симеона Полоцкого.

Валерий Цепкало – бывший дипломат и основатель Парка высоких технологий. Имеет опыт в политике: в 1994 году он был одним из руководителей избирательного штаба Лукашенко. В 2017 году был освобожден президентом от должности главы ПВТ.

Цепкало объявил о своем намерении выдвигаться в президенты в фейсбуке и активно использует социальные сети в своей кампании.

Партийцы настоящие и бывшие

Серегей Черечень был членом Коммунистической партии, а сейчас – председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Выдвигается в кандидаты, чтобы “набраться опыта”.

В 2016 году он баллотировался в Палату представителей от коммунистической партии, вышел из нее через год по собственному желанию.

Анна Канопацкая – бывший депутат Палаты представителей. Ей не разрешили участвовать в праймериз оппозиции, после чего Анна объявила о начале своей предвыборной кампании на выборах.

Канопацкая выступала за принятие закона, который гарантировал бы неприкосновенность президента после ухода с должности.

Андрей Дмитриев – председатель кампании “Говори правду”. Был руководителем штаба Владимира Некляева на выборах 2010 года и руководителем штаба Татьяны Караткевич в 2015 году.

Выступая в ЦИК во время регистрации инициативной группы, Дмтриев предложил сократить количество подписей кандидатов в президенты до 70 тысяч и оборудовать избирательные участки видеокамерами.

Супруга арестованного блогера

Светлана Тихановская – педагог по образованию. Решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Сергей – автор канала на ютубе “Страна для жизни”, ранее занимался производством видеороликов.

В последнее время Сергей Тихановский ездил по белорусским городам на арендованном автодоме: встречался с обычными белорусами, своими подписчиками, разговаривал с политиками и предпринимателями.

Сторонников блогера, протестовавших против его ареста в разных городах Беларуси, а также журналистов, которые освещали эти протесты, задержали, многие из них получили от 7 до 15 суток ареста. ​Сам Сергей Тихановский был приговорен к 45 суткам лишения свободы, но неожиданно освобожден 20 мая.

При регистрации инициативной группы глава ЦИК Ермошина спросила Тихановскую, действительно ли она хочет принять участие в кампании, на что та ответила, что “мечтала об этом всю жизнь”.

Алесь Таболич

ЦИК зарегистрировал инициативную группу музыканта и тату-мастера Алеся Таболича.

Алесь – лидер метал-группы Znich. Он пришел в кампанию потому, что “он – Александр Григорьевич и не хуже Канопацкой”.

Таболич позиционирует себя как кандидата от белорусской культуры.

Весь праймериз оппозиции

Праймериз – предварительное голосование: с его помощью оппозиционные партии решили в 2020 году выдвинуть единого кандидата.​

Юрий Губаревич дважды баллотировался в Палату представителей и один раз в местные советы и был избран членом местных советов в 2003 году.

Губаревич был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Милинкевича в 2006 году. В 2007-2009 годах был заместителем председателя партии Белорусский народный фронт. С 2016 года он возглавляет движение “За свободу”.

Николай Козлов – бывший милиционер, ушел в отставку с должности подполковника в 2008 году и вступил в “Объединенную гражданскую партию”. С тех пор в политике.

Ольга Ковалькова – сопредседатель оргкомитета по созданию партии “Белорусская христианская демократия”. Участвовал в парламентских выборах, но депутатом не стала.

Губаревич, Ковалькова и Козлов заявляли, что будут регистрировать свои инициативные группы только для того, чтобы использовать этап сбора подписей для проведения информационных пикетов и создания безопасных площадок для протестных групп.

“Мы понимаем, и это общая позиция, что каждый сборщик подписей, который пойдет в ближайший месяц по квартирам, через несколько дней превратится в ходячее биологическое оружие и будет распространять коронавирус. Поэтому однозначно мы не планируем отправлять кого-либо в квартиры для сбора подписей. Эта ситуация сводит на нет шансы всех других участников, включая Александра Лукашенко, законно и честно собрать сто тысяч необходимых подписей”, –​ рассказывал белорусской службе Радио Свобода Юрий Губаревич.

Лукашенко

Инициативная группа Александра Лукашенко также зарегистрирована, он будет участвовать в выборах в шестой раз.

Всего собирать подписи будут 15 человек. Выдвиженцы в кандидаты в президенты смогут начать сбор подписей после получения удостоверения. Для их регистрации в качестве кандидатов в президенты нужно иметь 100 тысяч подписей.