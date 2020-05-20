 

ЦИК Беларуси допустил к сбору подписей 15 претендентов на пост президента

20.05.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахЦИК Беларуси 20 мая зарегистрировал 15 инициативных групп претендентов в кандидаты на пост президента. Белорусская служба Радио Свобода рассказала обо всех руководителях этих групп. 

Два бывших милиционера, фермер и предпринимательница 

Олег Гайдукевич –​ лидер Либерально-демократической партии Беларуси. Сменил на этой должности своего отца Сергея Гайдукевича. 

Депутат Палаты представителей, бывший милиционер, уволился в звании полковника. 

Юрий Ганцевич – фермер из Гомельской области, управляет агроусадьбой “На воде”. Баллотировался на последних выборах в Палату представителей, депутатом не стал.

На парламентских выборах Ганцевич провел эпатажные пикеты, на которые привел корову и козу. Заявил о своей поддержке блогера Сергея Тихановского, который также выдвигался в кандидаты на президентский пост, однако был арестован на 15 суток за акцию протеста против интеграции Росии и Беларуси в декабре 2019 года. 

Владимир Непомнящих – бывший оперуполномеоченный, работал в милиции до 1992 года, после ухода на пенсию занялся предпинимательством.

С 2000-х годов Непомнящих – активный политический активист. Член Объединенной гражданской партии, его неоднократно задерживали и штрафовали за протесты.

Наталья Кисель – предпринимательница из Минска. Зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, работает заместителем директора в автотранспортной компании.

У нее три высших образования по специальностям “инженер-механик”, менеджер-экономист, а также аттестация антикризисного управляющего категории “В” в Департаменте по санации и банкротству Минэкономики.

Наталья Кисель отстаивала позицию мелких грузоперевозчиков и была очень активна во время переговоров с чиновниками Минтранса, когда в конце февраля этого года возникли проблемы с несправедливым распределением разрешений на проезд по территории иностранных государств среди небольших фирм, пишет TUT.BY.

Политического опыта у Кисель пока нет. 

Банкир Бабарико и создатель ПВТ Цепкало 

Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка, откуда он уволился накануне своего выдвижения в кандидаты. Утверждает, что в инициативной группе – более 10 тысяч человек.

Имеет благодарность от президента Беларуси “за значительный вклад в развитие банковской системы страны”, а также дипломы и награды ЮНЕСКО и Министерства культуры Беларуси. В 2014 году он получил звание “Меценат культуры Беларуси”.

Бабарико неоднократно поддерживал проекты в сфере культуры, художественная коллекция “Белгазпромбанка” включает художников Парижской школы, книги первопечатника Франциска Скорины и Симеона Полоцкого.

 

Валерий Цепкало – бывший дипломат и основатель Парка высоких технологий. Имеет опыт в политике: в 1994 году он был одним из руководителей избирательного штаба Лукашенко. В 2017 году был освобожден президентом от должности главы ПВТ.

Цепкало объявил о своем намерении выдвигаться в президенты в фейсбуке и активно использует социальные сети в своей кампании.

Партийцы настоящие и бывшие

Серегей Черечень был членом Коммунистической партии, а сейчас – председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Выдвигается в кандидаты, чтобы “набраться опыта”.

В 2016 году он баллотировался в Палату представителей от коммунистической партии, вышел из нее через год по собственному желанию.

Анна Канопацкая – бывший депутат Палаты представителей. Ей не разрешили участвовать в праймериз оппозиции, после чего Анна объявила о начале своей предвыборной кампании на выборах.

Канопацкая выступала за принятие закона, который гарантировал бы неприкосновенность президента после ухода с должности.

Андрей Дмитриев – председатель кампании “Говори правду”. Был руководителем штаба Владимира Некляева на выборах 2010 года и руководителем штаба Татьяны Караткевич в 2015 году.

 

Выступая в ЦИК во время регистрации инициативной группы, Дмтриев предложил сократить количество подписей кандидатов в президенты до 70 тысяч и оборудовать избирательные участки видеокамерами.

Супруга арестованного блогера 

Светлана Тихановская – педагог по образованию. Решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Сергей – автор канала на ютубе “Страна для жизни”, ранее занимался производством видеороликов.

В последнее время Сергей Тихановский ездил по белорусским городам на арендованном автодоме: встречался с обычными белорусами, своими подписчиками, разговаривал с политиками и предпринимателями.

Сторонников блогера, протестовавших против его ареста в разных городах Беларуси, а также журналистов, которые освещали эти протесты, задержали, многие из них получили от 7 до 15 суток ареста. ​Сам Сергей Тихановский был приговорен к 45 суткам лишения свободы, но неожиданно освобожден 20 мая.

При регистрации инициативной группы глава ЦИК Ермошина спросила Тихановскую, действительно ли она хочет принять участие в кампании, на что та ответила, что “мечтала об этом всю жизнь”.

 

Алесь Таболич 

ЦИК зарегистрировал инициативную группу музыканта и тату-мастера Алеся Таболича.

Алесь – лидер метал-группы Znich. Он пришел в кампанию потому, что “он – Александр Григорьевич и не хуже Канопацкой”.

Таболич позиционирует себя как кандидата от белорусской культуры.

Весь праймериз оппозиции

Праймериз – предварительное голосование: с его помощью оппозиционные партии решили в 2020 году выдвинуть единого кандидата.​

Юрий Губаревич дважды баллотировался в Палату представителей и один раз в местные советы и был избран членом местных советов в 2003 году.

Губаревич был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Милинкевича в 2006 году. В 2007-2009 годах был заместителем председателя партии Белорусский народный фронт. С 2016 года он возглавляет движение “За свободу”.

Николай Козлов – бывший милиционер, ушел в отставку с должности подполковника в 2008 году и вступил в “Объединенную гражданскую партию”. С тех пор в политике.

Ольга Ковалькова – сопредседатель оргкомитета по созданию партии “Белорусская христианская демократия”. Участвовал в парламентских выборах, но депутатом не стала.

Губаревич, Ковалькова и Козлов заявляли, что будут регистрировать свои инициативные группы только для того, чтобы использовать этап сбора подписей для проведения информационных пикетов и создания безопасных площадок для протестных групп.

“Мы понимаем, и это общая позиция, что каждый сборщик подписей, который пойдет в ближайший месяц по квартирам, через несколько дней превратится в ходячее биологическое оружие и будет распространять коронавирус. Поэтому однозначно мы не планируем отправлять кого-либо в квартиры для сбора подписей. Эта ситуация сводит на нет шансы всех других участников, включая Александра Лукашенко, законно и честно собрать сто тысяч необходимых подписей”, –​ рассказывал белорусской службе Радио Свобода Юрий Губаревич.

Лукашенко 

Инициативная группа Александра Лукашенко также зарегистрирована, он будет участвовать в выборах в шестой раз.

Всего собирать подписи будут 15 человек. Выдвиженцы в кандидаты в президенты смогут начать сбор подписей после получения удостоверения. Для их регистрации в качестве кандидатов в президенты нужно иметь 100 тысяч подписей.

 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса

19.04 / Лолита Милявская: Коломойский – хищный, мощный, и я слышала, что благодаря ему в Украине появились люди со свастикой

13.04 / Страны ОПЕК+ подписали соглашение о рекордном сокращении добычи нефти

29.03 / Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

15.05 / В США кандидата на пост президента обвинили в злоупотреблении властью

13.05 / Мясников предложил наказание для «циничных подонков» за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

10.05 / Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

27.04 / Общество: Каким будет выход РФ из режима самоизоляции

21.04 / Копка: Даже если бы китайцы всех предупредили о коронавирусе, вряд ли кто-то ринулся бы закрывать границы и вводить карантин

22.04 / УАЗ начал выпускать автомобили скорой помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска