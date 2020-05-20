 

Суд в Сингапуре вынес смертельный приговор по видеосвязи в Zoom

20.05.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Сингапуре Верховный суд признал виновным в контрабанде наркотиков в 2011 году 37-летнего гражданина Малайзии Пунитана Гэнасана. Мужчину приговорили к смертной казни, при этом приговор был вынесен во время видеоконференции в Zoom. Это второй случай в мире, когда смертный выносится по видеосвязи через Zoom. Две недели назад в Нигерии местный житель Олалекан Хамид был приговорен к смертной казни за убийство матери его работодателя. На слушании, которое продлилось почти три часа, удаленно присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.

Согласно материалам дела, мужчина ввез в Сингапур из Малайзии 28 граммов героина в 2011 году. 

“Для безопасности всех участников процесса слушание дела Пунитана Гэнасана проводилось посредством видеоконференции”, – заявил представитель Верховного суда Сингапура. Он сослался на ограничения, которые были введены в стране для минимизации распространения коронавируса.

Адвокат Гэнасана Питер Фернадо был не против вынесения приговора его клиенту по видеосвязи. Решение суда он с подзащитным будет обжаловать.

В азиатском отделении правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что применение смертной казни в Сингапуре – бесчеловечно, а использование дистанционных технологий для вынесения смертельного приговора делает его еще более жестоким.

Также правозащитники отметили, что в Сингапуре действует крайне жесткая политика в отношении незаконного оборота наркотических средств. Из-за этого за последние десятилетия сотни людей, в том числе десятки иностранцев, были казнены за преступления, связанные с наркотиками.

“Этот случай является еще одним напоминанием о том, что Сингапур продолжает игнорировать международное право и стандарты, применяя смертную казнь за незаконный оборот наркотиков”, – отметили в Amnesty International. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии

19.05 / «Теодор Рузвельт» возвращается в море после вспышки коронавируса

27.04 / Рубль вырос к доллару и евро

28.04 / Губерниев допустил обоснованность штрафа для пожаловавшегося на меры против пандемии футболиста

12.04 / Александр Васильев попал в Коммунарку после попытки самолечения

13.05 / В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

03.05 / Марш на Крым состоится – Чубаров

14.04 / Пушков объяснил планы США расследовать вину Китая в пандемии коронавируса

30.03 / Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

23.04 / В УЕФА объяснили, почему перенесенный на 2021 год ЧЕ сохранит старое название

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска