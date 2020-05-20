Власти Венгрии запретили смену пола

20.05.2020, 17:30, Новости дня

Парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах, что вызвало панику среди защитников ЛГБТ-сообщества, пишут СМИ.

Всего за принятие закона проголосовали 133 депутата, 57 проголосовали против, пишет Reuters.

«Решение государства … зарегистрировать биологический пол детей в их свидетельствах о рождении не влияет на право мужчин и женщин свободно осуществлять свою идентичность по своему усмотрению», – отметили в правительстве страны.

Там добавили, что закон не препятствует праву любого человека осуществлять свои права.

В 2019 году СМИ сообщали, что Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. По данным прессы, премьер-министр страны Виктор Орбан начал политику «семья прежде всего», направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости.