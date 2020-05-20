В США ученую уволили за отказ занижать данные по коронавирусу

20.05.2020, 17:30, Новости дня

В американской Флориде уволили чиновницу и ученую Ребекку Джонс, создавшую в штате систему мониторинга ситуации с коронавирусом, за то, что она отказалась занизить полученные данные ради снятия ограничений, сообщило местное издание Florida Today со ссылкой на письмо ученого своим коллегам.

Внести корректировки в полученные данные Джонс просило министерство здравоохранения Флориды для того, чтобы открыть штат и снять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пишет 360tv со ссылкой на издание.

Джонс написала и опубликовала прощальное электронное письмо, в котором сообщила, что больше не работает в департаменте и не отвечает за приложение о статистических данных по вирусу. Цели новой команды, по словам Ребекки, ей неизвестны, также она не знает, какие именно данные они будут публиковать.

По ее словам, ей предложили уйти в отставку вместо увольнения, в результате она не получила оплату за два месяца напряженной работы.

«Я работала в одиночку по 16 часов в день в течение двух месяцев, при этом большая часть времени не была оплачена, и теперь, когда это произошло, вероятно, никогда оплачена и не будет», – рассказала Ребекка.

Коллеги поддержали Джонс. Так, биолог Лаки Тран написал в Twitter: «Когда политики подвергают цензуре ученых и манипулируют цифрами, страдают остальные люди».

Комиссар Флориды по сельскому хозяйству Никки Фрид также поддержала Джонс: «Спасибо, Ребекка Джонс, за то, что не побоялись высказаться», – написала она.

Джонс создала два приложения, четыре инструмента для мониторинга, шесть уникальных карт с данными по коронавирусу, чтобы люди видели реальную картинку по коронавирусу в штате.

Отметим, что в США ранее заподозрили Россию в фальсификации данных о коронавирусе – якобы занижается уровень смертности. В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.