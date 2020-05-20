Автокинотеатры появятся в Москве, Петербурге и Казани

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20.05.2020, 17:30, Новости дня

Сеть кинотеатров «Каро» планирует открыть в РФ шесть площадок для автокинотеатров, проект находится на стадии согласования, сообщила президент сети Ольга Зинякова.

«Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время – автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии [согласования]», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала РБК.

В репертуар автокинотеатров войдут популярные фильмы и картины, которые недавно были в прокате.

«Мы планируем открыть автокинотеатры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани <…> Для запуска мы ждем только согласования городских властей. Мы уже ведем работу по формированию репертуара, в него войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты проката и спецпрограммы в рамках «Каро.Арт», – рассказала Зинякова.

Билеты в автокинотеатры можно будет приобрести онлайн и по ним бесконтактно проехать на любое свободное парковочное место. «Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа», – отметила президент «Каро».

Ранее стало известно, что во время самоизоляции в РФ открылись автокинотеатры, первые из них заработали в Калининграде и Новосибирске.



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