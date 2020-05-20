МРК «Одинцово» пройдет плановые испытания в Балтийском море

20.05.2020, 17:30, Разное

Пресс-службой Балтийского флота сообщено о выходе в море для плановых испытаний малого ракетного корабля «Одинцово». Он был построен на заводе «Пелла»

Кораблю «Одинцово» предстоит пройти в море испытания скорости и маневров. Также будут исследованы все агрегаты, системы и узлы на предмет их надлежащего функционирования. Экипажем с использованием систем вооружения будут выполняться стрельбы по различным морским и воздушным мишеням. «Одинцово» после окончания заводских проверок должен дополнительно пройти еще и государственные исспытания, после чего станет частью Балтийского флота, пишет сайт politexpert.net.