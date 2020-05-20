“Очень ревнивая”: Цискаридзе рассекретил свою любимую

20.05.2020, 17:25, Разное

Николай Цискаридзе долгое время отказывался заводить собственный аккаунт в социальных сетях. Однако все изменилось, когда появилось множество страничек, которые велись от его имени совершенно посторонними людьми. И тогда артист все же решил зарегистрироваться в “Инстаграм”, где не так часто, как хотелось бы его многочисленным поклонникам, тот публикует фотографии и видео.

О личной жизни Николай Цискаридзе предпочитает не распространяться. По официальным данным, 46-летний артист балета так ни разу не был женат. Но он и не спешит. Тем не менее, на протяжении последних 16 лет у него есть дама сердца, фотографию которой он наконец показал.

На снимке Николай Цискаридзе предстал, держа на руках свою любимую. Речь идет о… кошке. “Тяпа! 20 мая 2004 года я принес домой маленького котенка”, – объявил артист. Они вместе уже более 15 лет. “Она по прежнему шустрая, бойкая, очень ревнивая, умная, наблюдательная, одним словом, – настоящая хозяйка дома! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)”, – рассказал Николай.

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Публикация от Nikolay Tsiskaridze (@tsiskaridzenikolay) 19 Май 2020 в 3:15 PDT

Подписчики немедленно отреагировали на неожиданное откровение от обычно закрытого Цискаридзе. Они рассыпались в комплиментах домашней питомице артиста. Звезда балета опубликовала несколько фотографий Тяпы, на которых та предстала выражающей самые разные эмоции, но почти на всех ее держит в руках хозяин. Очевидно, что Николай Цискаридзе в ней души не чает.