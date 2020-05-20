Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом

20.05.2020, 17:25, Разное

10 мая у

наследника знаменитости обнаружили коронавирусную инфекцию. Максим не был

госпитализирован и последние дни находился дома. В это

время семья мужчины жила на даче.

19 мая сын

Светланы Моргуновой перестал выходить на связь с близкими. Приехавшая в Москву

супруга мужчины не смогла открыть дверь в квартиру своим ключом, так как та была

закрыта на щеколду. В апартаменты попали только со спасателями. К тому моменту

Максим был уже мертв.

По словам

двоюродного брата умершего, Ильи Свиридова, Максим Моргунов не имел вредных

привычек и не страдал хроническими недугами. Сын знаменитого диктора не был в

группе риска.

Также в личном “Фейсбук”

Свиридов поведал, что Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музея

Коломенское. Уханьскую заразу Максим подцепил именно на рабочем месте, от

коллеги по цеху.

“Между майскими

праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост

почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным

начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид”, – написал брат

Моргунова.

Добавим, что

Максим Моргунов был единственным ребенком Светланы Моргуновой. Наследник знаменитости

окончил РУДН, филологический факультет.