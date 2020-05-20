 

Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом

20.05.2020, 17:25, Разное

10 мая у
наследника знаменитости обнаружили коронавирусную инфекцию. Максим не был
госпитализирован и последние дни находился дома. В это
время семья мужчины жила на даче.

19 мая сын
Светланы Моргуновой перестал выходить на связь с близкими. Приехавшая в Москву
супруга мужчины не смогла открыть дверь в квартиру своим ключом, так как та была
закрыта на щеколду. В апартаменты попали только со спасателями. К тому моменту
Максим был уже мертв.

По словам
двоюродного брата умершего, Ильи Свиридова, Максим Моргунов не имел вредных
привычек и не страдал хроническими недугами. Сын знаменитого диктора не был в
группе риска.

Также в личном “Фейсбук”
Свиридов поведал, что Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музея
Коломенское. Уханьскую заразу Максим подцепил именно на рабочем месте, от
коллеги по цеху.

“Между майскими
праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост
почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным
начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид”, – написал брат
Моргунова.

Добавим, что
Максим Моргунов был единственным ребенком Светланы Моргуновой. Наследник знаменитости
окончил РУДН, филологический факультет.



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