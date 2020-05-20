 

В Японии показали кроссовер Mazda CX-3 с новой начинкой

20.05.2020, 17:20, Новости дня

Японский автогигант Mazda официально рассекретил новый небольшой кроссовер под названием Mazda CX-3.

Данный автомобиль получил усовершенствованный 1,5-литровый бензиновый двигатель на 111 л.с. мощности. Достоинством предложенного агрегата является низкий расход топлива порядка 5,8 литра на 100 километров. В полноприводной модификации кроссовер выдает расход около 6,3 литров на 100 километров пути. Новое поколение отличается стильным оттенком кузова Polymetal Gray Metallic, а также системами синхронизации со смартфонами на различных платформах Apple CarPlay и Android Auto.

В честь 100-летия с момента образования компании появится и спецверсия кроссовера, который будет отличаться стильными подголовниками, ковриками и другими яркими элементами. Новый Mazda CX-3 поступит в продажу по цене от 1,89 млн йен на внутреннем рынке.



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