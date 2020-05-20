 

Бренд Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign

20.05.2020, 17:20, Новости дня

Известные бренды Nissan и Italdesign продемонстрировали улучшенную серию модификацию суперкара Nissan GT-R50 с мощностью 720 л.с.

Кроме того, в продажу поступят лишь 50 экземпляров суперкара, который оценивается разработчиками в 990 тысяч евро. Напомним, прототип модели от ателье впервые показали в 2018 году, однако до настоящего времени серийного исполнения суперкара Nissan GT-R50 не появлялось. Модель получила узкое окно, модернизированный капот, усовершенствованную аэродинамику.

Из технических параметров о новинке известно, что модель имеет 3,8-литровый битурбированный агрегат на 720 л.с. мощности. Суперкар приводится в движение 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Уже к концу нынешнего года станет возможным приобрести модель Nissan GT-R50 в свободной продаже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Минюст Узбекистана: российские СМИ неправильно рассказывают об узбекском законе об уважении к госязыку

06.05 / В Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли еще четыре медика

01.04 / Американцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшиеся Франции маски

18.05 / Путин предупредил о сохранении опасности распространения коронавируса

07.05 / В Москве обещали не отключать горячую воду до 1 июля

03.04 / Баскетбольная Евролига может собрать всех участников в Москве

28.04 / ФСБ в Крыму незаконно задержала украинского пограничника, его пытали и склоняли к сотрудничеству – СБУ

26.03 / Иностранным авиакомпаниям разрешили сохранить только один маршрут в Китай

20.05 / Путин поддержал намерение Минниханова идти на новый срок

15.04 / Столтенберг поблагодарил Украину за перевозку грузов для НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска