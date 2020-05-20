Бренд Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign

20.05.2020, 17:20, Новости дня

Известные бренды Nissan и Italdesign продемонстрировали улучшенную серию модификацию суперкара Nissan GT-R50 с мощностью 720 л.с.

Кроме того, в продажу поступят лишь 50 экземпляров суперкара, который оценивается разработчиками в 990 тысяч евро. Напомним, прототип модели от ателье впервые показали в 2018 году, однако до настоящего времени серийного исполнения суперкара Nissan GT-R50 не появлялось. Модель получила узкое окно, модернизированный капот, усовершенствованную аэродинамику.

Из технических параметров о новинке известно, что модель имеет 3,8-литровый битурбированный агрегат на 720 л.с. мощности. Суперкар приводится в движение 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Уже к концу нынешнего года станет возможным приобрести модель Nissan GT-R50 в свободной продаже.