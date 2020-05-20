Кардиолог Анна Кореневич назвала 5 самых опасных для сердца продуктов

20.05.2020, 17:17, Разное

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала 5 самых опасных для сердечно-сосудистой системы продуктов. В список вошли сахар, хлебобулочные изделия, алкоголь, трансжиры и пальмовое масло.

В своем YouTube-канале специалист рассказала, что наиболее опасными для сердца являются продукты с высоким гликемическим индексом – показателем того, как съеденное влияет на уровень сахара в крови. Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы нужно полностью исключить из рациона быстрые углеводы, без которых организм может обойтись. К ним относятся белый хлеб, белый рис, сладкое и выпечка. Также врач рекомендует кушать хлеб из муки грубого помола или с отрубями. Опасность для сердца представляет алкоголь, особенно пиво, в пенке которого содержится достаточно большое количество кобальта, перегружающего один из самых главных органов человека. Этот напиток вызывает гормональные сбои, насыщает кровь углекислым газом, что чревато варикозным расширением вен. Кардиолог допускает употребление только одного-двух бокалов красного сухого вина 3-4 раза в неделю.

Пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему трансжиры – модифицированные молекулы, которые появляются в ненасыщенных (растительных) маслах и жирах во время повторной высокотемпературной обработки. Эти вещества входят в состав фаст-фуда и полуфабрикатов. Ещё один опасный для сердца продукт – это пальмовое масло, которое вредит сосудам. По словам Анны Кореневич, производители используют его из-за низкой себестоимости.