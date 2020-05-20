 

США ввели новые санкции против Ирана

20.05.2020, 17:16, Новости дня

США ввели санкции против девяти граждан и трех организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и пенитенциарными учреждениями республики, говорится в заявлении американского минфина.

Санкции введены против Фонда сотрудничества правоохранительных сил Исламской Республики Иран и двух тюрем в Тегеране. Физические лица, попавшие в санкционный список, связаны с правоохранительными органами и силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), передает ТАСС.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ужесточение санкций со стороны США в отношении в условиях пандемии коронавируса является нарушением норм международного права.



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