 

Мнение: В Никополе обрушился патриотический мост

20.05.2020, 17:15, Разное

А вот если бы в "патриотические цвета" покралисили дорожное покрытие и опоры, он бы наверняка устоял.
Дело тут конечно в недостатке патриотизма, думали обойтись только покраской перил, сэкономили на патриотизме.
Сколько раз уже говорилось, нельзя на этом экономить, надо красить мосты в "патриотические цвета" полностью, тогда падать будут только Крымские мосты, а патриотические украинские мосты падать не будут. Неужели после 6 лет революции гидности это еще непонятно?!

PS. Доцент Медовар заявил, что согласно его расчетам литосферные плиты начали движение в сторону Никополя.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Ученые объяснили, как прокормить еще 800 млн человек

11.04 / Михаил Мурашко: «Чеснок, лимон и имбирь не так эффективны по сравнению с противовирусными препаратами»

30.04 / Правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарств для детей

27.03 / “Хорошие показатели”: эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

06.04 / Премьера нового фильма «Блэйд» от Marvel может состояться в октябре 2022 года

20.04 / Личное: Кому станет хорошо после кризиса?

25.04 / Ученые: Картофель может заменить спортивное питание

20.04 / Мнение: Тощее благосостояние

04.05 / Мнение: Ржака! Путин дотянулся до newsru.com!

30.03 / Билли Айлиш, Сэм Смит, Мэрайя Кери и другие на благотворительном онлайн-концерте Элтона Джона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска