Мнение: В Никополе обрушился патриотический мост

20.05.2020, 17:15, Разное

А вот если бы в "патриотические цвета" покралисили дорожное покрытие и опоры, он бы наверняка устоял.

Дело тут конечно в недостатке патриотизма, думали обойтись только покраской перил, сэкономили на патриотизме.

Сколько раз уже говорилось, нельзя на этом экономить, надо красить мосты в "патриотические цвета" полностью, тогда падать будут только Крымские мосты, а патриотические украинские мосты падать не будут. Неужели после 6 лет революции гидности это еще непонятно?!

PS. Доцент Медовар заявил, что согласно его расчетам литосферные плиты начали движение в сторону Никополя.