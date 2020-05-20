Мнение: О разрешении прогулок

20.05.2020, 17:10, Разное

Вообще охренеть, конечно. “Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки”. То есть если бы я не плевал на все эти дурацкие рестрикции, если бы не гулял каждый день по парку и по дворам минимум 2 часа, а был бы классическим законопослушным гражданином – я бы уже почти 2 месяца сидел в квартире (собаки у меня нет, гулять не с кем) безвылазно, с серой кожей, землистым лицом, запавшими глазами и запыленными легкими! Именно после таких признаний понимаешь, что потешная “самоизоляция”, если ее принимать всерьез – по сути, игра на уничтожение. Не больше и не меньше.

Сегодня, кстати, прочитал на форуме района: собянинские вертухаи нашли и заварили последнюю лазейку, которой пользовались жители для входа в Измайловский парк. Упыри, одно слово.

Вчера Собянина спросили, когда он все-таки начнет сворачивать свое безумие. “Когда люди перестанут умирать от коронавируса”, – буквально ответил он, не моргнув глазом. То есть надо понимать – никогда. Маски и пропуска форева.