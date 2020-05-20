Бритни Спирс написала эссе о своей челке: “С ней я чувствую себя защищенной, прямо как в третьем классе”

20.05.2020, 17:10, Разное

У себя в Instagram-аккаунте Бритни Спирс ведет подробный дневник своих карантинных будней. Из него можно узнать, как сильно певица скучала по бойфренду, как спалила однажды свой тренажерный зал, а теперь – как она счастлива, что снова отстригла себе челку:

Я знаю, что мне нужна челка!!!!! Кто бы мог подумать, что с челкой ты начинаешь выглядеть моложе?!?! Я перестала носить челки в третьем классе, и я помню это, как будто все было вчера… Открыть лоб казалось таким большим делом… На юге такое могли позволить себе только симпатичные люди, а я никогда не чувствовала себя достаточно красивой для такого. Все участницы конкурсов красоты ходили с открытым лбом, но я никогда не казалась себе достойной конкурсов красоты… У меня были плохие зубы, и я чувствовала себя гадким утенком. У меня была встреча с модельным агентством, но я выглядела недостаточно хорошо, поэтому пошла домой и сказала себе: “Может быть, я могу стать такой же, как девушки постарше, и показать свой лоб!!!!” Я сделала это, и это выглядело та-а-а-а-ак плохо, но я думала, что была великолепна!!!! Думаю, я понимала, что это не выглядело хорошо, но я сделала это, потому что мне казалось, это сделает меня крутой… И с тех пор я так и выглядела!!!! Люди выбирают разные способы самозащиты… С челкой я чувствую себя защищенной, почти как в третьем классе,

– написала Бритни.

Фотография Бритни с той самой челкой

Карантин Бритни Спирс проводит с бойфрендом, 26-летним манекенщиком Сэмом Асгари. С ним певица познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году, в котором Асгари сыграл роль главного героя, а Спирс – его соблазнительницы. Несмотря на то что на съемочной площадке от накала страстей летели искры, за ее пределами жаркая история продолжение получила не сразу – встречаться Спирс и Асгари начали только спустя 5 месяцев. Бритни рассказывала, что случайно обнаружила номер телефона Сэма у себя в сумочке и решила позвонить.

Я подумала: “Этот парень был очень милым”. Поэтому я позвонила ему. Он просто очень веселый, забавный человек, – вспоминала Спирс в интервью.

Пара вместе несколько лет, и Сэм помогает Бритни как поддерживать здоровый образ жизни, так и оправляться после нападок бывшего мужа Кевина Федерлайна.