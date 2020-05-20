«Хотела идти везде»: Продюсер «Орла и Решки» Нателла Крапивина отговорила Регину Тодоренко давать интервью Собчак после скандала о домашнем насилии

20.05.2020, 17:09, Разное

Нателла Крапивина пояснила ранее неизвестные подробности о состоянии Регины Тодоренко после скандала о домашнем насилии. Именно продюсер тревел-щоу «Орел и Решка» отговорила ведущую давать интервью Собчак.

Нателла Крапивина ранее в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором выразила поддержку Регине Тодоренко. Продюсер порекомендовала артистке ничего не решать поспешно, поскольку та желала объясниться со зрителями и готова была идти на телевидение. Продюсер Светланы Лободы считает, что артистка просто «поддалась эмоциям» и выбрала неправильные слова для выражения своей точки зрения, а никак не поддержала насилие. Крапивина призналась, что также позвонила Тодоренко и убедила ее не участвовать в эфирах популярных программ и не идти к Собчак, поскольку «она хотела идти везде». Об этом продюсер пояснила в беседе с российским писателем и блогером Сергеем Минаевым.