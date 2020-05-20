Агния Кузнецова рассказала о «неромантичных» отношениях с Леонидом Бичевиным

20.05.2020, 17:09, Разное

Агния Кузнецова поделилась воспоминаниями о своем романе с Леонидом Бичевиным. Актриса назвала их отношения неромантичными.

Агния Кузнецова поделилась, что они были однокурсниками, желающими стать артистами. Актриса помогала будущему возлюбленному в учебе, и их объединило творчество. Звезда фильма «Груз 200» вспомнила, как однажды во время уличной прогулки она пояснила Бичевину, что не верит в любовь. Актер не согласился с ее утверждением, и после этого начались их отношения. Экс-возлюбленный Кузнецовой исполнял главные роли в спектаклях института, играя героя-любовника. В связи с этим актриса часто испытывала ревность. Сейчас Кузнецова отметила, что их отношения, длившиеся в течение шести лет, не были «романтичными». Она считает, что их роман был обречен, поскольку экс-возлюбленные не обзавелись жильем. Кроме того, они играли в разных театрах. Кузнецова в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что им с Бичевиным следовало бы сразу разойтись, и «не устраивать сцен».