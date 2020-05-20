Найдено объяснение повышению концентрации бензола на МКС
20.05.2020, 17:08, Новости дня
Повышение концентрации бензола на МКС может быть связано с неисправностью датчиков в американском сегменте, сообщил источник, близкий к НАСА.
«Сигнализация о повышении концентрации бензола в атмосфере станции была выдана датчиками только американского сегмента МКС», – рассказал собеседник ТАСС.
По его информации, газоанализаторы в российской части не показали повышение соответствующих показателей, потому «рассматривается вероятность сбоя в оборудовании американского сегмента».
Напомним, на Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола. Угрозы экипажу нет.
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