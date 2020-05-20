Найдено объяснение повышению концентрации бензола на МКС

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20.05.2020, 17:08, Новости дня

Повышение концентрации бензола на МКС может быть связано с неисправностью датчиков в американском сегменте, сообщил источник, близкий к НАСА.

«Сигнализация о повышении концентрации бензола в атмосфере станции была выдана датчиками только американского сегмента МКС», – рассказал собеседник ТАСС.

По его информации, газоанализаторы в российской части не показали повышение соответствующих показателей, потому «рассматривается вероятность сбоя в оборудовании американского сегмента».

Напомним, на Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола. Угрозы экипажу нет.



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