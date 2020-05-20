Дети во Франции нашли два килограмма золота во время игры со старыми простынями

20.05.2020, 17:08, Новости дня

Дети во Франции нашли в старых простынях, которые планировали использовать для строительства домика, два слитка золота на общую сумму 100 тыс. евро, передает телеканал BFMTV.

На время карантина дети возрастом около 10 лет приехали в дом дедушки во французском регионе Центр – Долина Луары. Для одной из затей – строительства домика – им понадобились простыни, передает РИА «Новости».

«Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое», – информирует телеканал.

Находка детей не впечатлила, и они оставили ее на месте, рассказав отцу о случившемся только через несколько часов.

Глава семейства все время думал, что в комнате лежали столовые приборы, которые любила покойная бабушка, однако вместо приборов там хранились слитки по килограмму каждый. Эксперт подтвердил, что слитки действительно золотые. Как выяснилось, они были приобретены еще в 1967 году.

Семья намерена продать слитки на аукционе, который пройдет 16 июня. По оценке комиссара торгов Филиппа Руяка, если в начале года слиток стоил 43 тыс. евро, то по нынешнему курсу – до 52 тыс. Ожидается, что к июню цена может возрасти до 54 тысяч.

Ранее в Ташкенте был найден старинный клад стоимостью более 1 млн долларов.