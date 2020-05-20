 

Мнение: Хронология китайского пейзажа (схема)

20.05.2020, 17:05, Разное

Автор: Gleb Simonov

Крупный файл под катом.

Пост автора в фейсбуке: По просьбам читателей — хронология китайской пейзажистики с ранней Тан до настоящего момента, первая рабочая версия.
Неполна. Создавалась для личных целей, и как следствие содержит в первую очередь то, что мне требовалось для собственных изысканий, с соответствующим уровнем точности. Может содержать ошибки. Не заменяет учебной литературы. И поскольку на цивилизованном Реддите люди начали спрашивать разрешение передавать дальше, я дописал туда упоминание о Creative Commons.

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Картинка открывается по клику в отдельном окне. И еще вот ссылка на 4 Мг на imgur

Источник: Шакко



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