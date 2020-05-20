“Избегать активностей и игр с контактами”. Минобразования объяснило, при каких условиях откроются детсады

20.05.2020, 17:01, Новости дня

Детские сады в Украине могут возобновить работу с 25 мая. Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом на брифинге после заседания правительства заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

“Правительство разрешило открыть учреждения дошкольного образования с 25 мая. Решение об их открытии в каждой области принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от эпидемической ситуации”, – отметила чиновница.

По ее словам, требования для возобновления работы к государственным и частным детсадам одинаковые: “Ношение масок воспитателями и сотрудниками, измерение температуры, наличие антисептиков, постоянная уборка, а также избегание активностей и игр с персональными контактами”.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

На сегодняшнем заседании Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что для смягчения карантина в области среднее количество случаев COVID-19 за семь дней должно быть меньше 12 человек на 100 тыс. населения; должно быть занято не более 50% мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19, а количество ПЦР и ИФА-тестов в регионе должно быть больше 12 на 100 тыс. населения в течение семи дней.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.