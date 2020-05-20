В РФ появится Военно-инженерная академия

20.05.2020, 16:57, Новости дня

В РФ создадут Военно-инженерную академию, она станет главным вузом по подготовке военных инженеров, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров», – сообщил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Решение о создании связано с выросшей интенсивностью применения инженерных войск для решения разных задач на операциях и учениях, а также для оказания помощи населению.

«Наглядным примером являются их успешные действия при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище. Специалистами войск проделана огромная работа», – отметил министр.

Он напомнил, что в Сирии и Лаосе военные из РФ очистили от взрывоопасных предметов более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. зданий, обезвредили свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов.

Сейчас кадры для инженерных войск проходят подготовку в Военном институте инженерных войск Общевойсковой академии ВС и в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Ранее Минобороны завершило строительство 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их удалось возвести всего за два месяца.