В РФ появится Военно-инженерная академия
20.05.2020, 16:57, Новости дня
В РФ создадут Военно-инженерную академию, она станет главным вузом по подготовке военных инженеров, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров», – сообщил глава ведомства, передает РИА «Новости».
Решение о создании связано с выросшей интенсивностью применения инженерных войск для решения разных задач на операциях и учениях, а также для оказания помощи населению.
«Наглядным примером являются их успешные действия при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище. Специалистами войск проделана огромная работа», – отметил министр.
Он напомнил, что в Сирии и Лаосе военные из РФ очистили от взрывоопасных предметов более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. зданий, обезвредили свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов.
Сейчас кадры для инженерных войск проходят подготовку в Военном институте инженерных войск Общевойсковой академии ВС и в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.
Ранее Минобороны завершило строительство 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их удалось возвести всего за два месяца.
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