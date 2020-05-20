 

США задержали двоих обвиняемых в помощи при побеге Гона из Японии

20.05.2020, 16:57, Новости дня

Соединенные Штаты задержали по запросу Японии двоих человек, обвиняемых в том, что они помогли экс-главе Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии, следует из материалов суда.

Задержанных зовут Питер и Майкл Тейлоры. Майкл – экс-солдат спецназа, передает ТАСС.

В январе Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным, но выразил мнение, что не мог рассчитывать в этой стране на справедливый суд.

19 ноября 2018 года Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 4,5 млн долларов, а в декабре сбежал из Японии в Ливан.

Утверждалось, что он якобы покинул здание в чехле для музыкальных инструментов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.



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