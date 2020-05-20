Онищенко рассказал о сбывшейся из-за коронавируса мечте

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20.05.2020, 16:57, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть на улицах москвичей в защитных масках во время распространения сезонных заболеваний.

«Когда еще пришел работать в Минздрав Советского Союза, как раз за это все отвечал. Я 40 лет мечтал увидеть на улицах Москвы во время подъема заболеваемости гриппом человека, идущего в маске. И вот это счастье свалилось на мою голову нежданно-негаданно благодаря COVID. Я, действительно, еду и вижу. Слава тебе господи, я увидел», – передает РИА «Новости» его слова.

Онищенко уточнил, что при виде людей в масках в Москве у него мелькает мысль: «Ну слушай, жизнь удалась, наконец-то я увидел это наяву».

Ранее врач предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники, так как находясь в некомфортной температуре, организм человека хуже сопротивляется заражению. Он также оценил необходимость массовой вакцинации от коронавируса.



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