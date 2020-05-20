 

Путин похвалил Татарстан за борьбу с коронавирусом

20.05.2020, 16:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым похвалил республику за работу по борьбе с коронавирусом.

«Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это», – передает слова Путина РИА «Новости».

Отметим, что в Татарстане один из самых низких показателей смертности от коронавируса в России.

За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания. 



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