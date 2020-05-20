 

Суд отклонил иски о соответствии «Северного потока – 2» законодательству ЕС

20.05.2020, 16:54, Новости дня

Суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG о соответствии проекта законодательству ЕС.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2 объявила, что изучит решение немецкого регулятора, однако подчеркнула, что это не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».



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