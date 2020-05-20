Мнение: Похвальная покладистость

20.05.2020, 16:54, Разное

С нефтяным рынком ситуация вышла на немного более высокий уровень и пока стабилизировалась на ценах между 30 и 40 долларами за баррель. Причина вполне прозаическая – новая версия соглашения ОПЕК+ действует. Сокращают все, ну, почти все. Россия тоже участвует в выполнении своих обязательств, причем чуть ли не впереди всех. За первые пять дней мая добыча сократилась до 9,5 млн баррелей в сутки, сегодня она находится на уровне 8,75 млн баррелей, и до лимита, определенного соглашением – 8,5 миллиона баррелей остается совсем чуть-чуть.

Причина такой покладистости известна. Само по себе соглашение ОПЕК+ не снимает проблему переполнения рынка. Спрос все равно меньше предложения, которое продолжает создавать навес со скоростью примерно 4-5 млн баррелей в сутки. Однако соглашение снижает динамику заполнения хранилищ, и создает надежду, что когда экономика начнет потреблять нефть больше чем сейчас, навес будет убран и хранилища начнут освобождаться. На этой надежде цена поднялась, но еще не настолько, чтобы гарантировать уверенность в завтрашнем дне.

При этом существует риск повторных афтешоков, и Китай уже продемонстрировал, что они возможны – из-за нескольких десятков заболевших выходящий из карантина Китай снова посадил под замок более 100 миллионов человек на северо-востоке страны. Пока это похоже на то, что после молока начинают дуть на воду, но вероятность того, что восстановление затянется, велика. Ну, и кроме того, уже понятно, что в ходе нынешнего раунда мировой войны примерно 10 процентов мировой экономики уже не восстановится – это потери, которые понесла глобальная экономика в ходе гибридных сражений на гибридных фронтах.

Здесь и кроется ответ о неожиданной покладистости России, которая до этого весьма беззастенчиво манипулировала и нарушала все соглашения с ОПЕК. На повестке дня стоит один вопрос – кого бы вообще снести с рынка, чтобы создать запас прочности. Грубо, но очень надежно застраховаться от случайностей и неопределенностей. И в случае нарушения Россией своих обязательств по выполнению сделки сценарий санкций на ее нефть выглядит вполне обещающим. Тут хочешь не хочешь, но дисциплинируешься.

Пока обстановка остается напряженной. Слишком велики факторы неопределенности, а потому любые прогнозы бессмысленны – слишком велика ошибка в любых моделях. Поэтому в июне ОПЕК+ снова будет собираться, чтобы оценить ситуацию и по необходимости подкорректировать соглашение.