Соловьев вступился за Мясникова

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20.05.2020, 16:53, Новости дня

Ведущий Владимир Соловьев вступился за врача Александра Мясникова, который ранее, говоря о коронавирусе, заявил, что «кому положено умереть – помрут».

«Наверное, им нравится доктора Мясникова больно укусить. Мясникова не укусишь», – отметил Соловьев в передаче «Спасибо, доктор», передает РИА «Новости».

Сам Мясников говорил, что его критики особо отмечали, что он – официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Соловьев отметил, что недоброжелатели таким способом пытались очернить россиян и методы борьбы с пандемией.

«Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. <…> И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, – это их (критиков Мясникова. – прим ВЗГЛЯД) задача базовая», – сказал телеведущий.

Напомним, Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут» тем, что они были вырваны из контекста.



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