 

Путин поддержал намерение Минниханова идти на новый срок

20.05.2020, 16:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает планы главы Татарстана Рустама Минниханова снова баллотироваться на пост руководителя республики на ближайших выборах.

«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», – передает слова Путина ТАСС.

Полномочия Минниханова истекают в 2020 году.

До этого президент РФ похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом.



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