Мнение: О жесткой критике при разборе писем

20.05.2020, 16:43, Разное

Вот какая главная ошибка у многих комментаторов при разборе писем. И была, и есть.

Последние полгода вроде меньше, чем раньше, но все равно есть.

Вы путаете, друзья, сливы и косяки, и обрушиваетесь на авторов за слив, когда все письмо о их косяках и им нужно отдать долги.

Как и наоборот. Все письмо о сливе, а вы ругаете за косяки, призывая вкладываться больше.

Ваши комментарии становятся не просто бесполезны, они становятся вредными. Именно поэтому я не могу доверить вам самостоятельные разборы и должна все время следить.

Косяки – это когда авторы ведут себя жадно, эгоистично, подло, вероломно, берут детей в заложники, издеваются над теми партнерами, которые с ними связаны и к ним привязаны.

Как правило косяки у авторов с теми партнерами, которые их любят или как-то зависят, во всяком случае стараются сохранить отношения из-за детей или общих дел.

Если вы, разбирая письмо о косяках, начинаете верещать, как автор сливается, унижается, очевидно, что вам все равно о чем верещать, лишь бы слить свою агрессию. Автору надо начать вести себя по-человечески, вернуть долги, перестать делать лицо кирпичом и поворачиваться к партнеру задом. А если вы пишете, что автор слишком сильно сливается, то вы одобряете его мысль, что его унижают. Вам для того и пишут письмо, чтобы услышать верещание на тему слива, вам все письмо описывают свою боооооль и позоооор, чтобы вы подтвердили унижение. Автор делает это для того, чтобы как-то ограбить партнера: выгнать из общего жилья, забрать детей, отнять имущество, лишить благодарности своей. Вот для чего Попрошайки пишут про свою бооооль. Чтобы иметь право отжать у человека побольше. И когда вы верещите, как они сливаааались, вы помогаете им отжимать. Как вчера в письме некоторые верили автору, что на нее орет муж, хотя по контексту очевидно, что орет там автор.

И в письмах про сливы очень часто бывает такое. Авторам писем про сливы многие очень любят писать про их косяки, какие они эгоистичные и жадные и невнимательные и даже жестокие. Хотя эти авторы похожи на коврики под дверью, дальше порога их не пускают, никаких косяков у них быть не может. В силу слишком низкой значимости их не пускают на тот уровень, где возможны косяки.

И я вроде давала ориентир много раз. В браке у женщин не бывает сливов. У мужчин да, если те лошади в короне, а жена гуляет. А у женщин – практически никогда не бывает, только вой об этом. Когда пишут жены о своей боли, это всегда почти письмо о косяках, о том что жене захотелось на свободу и она ищет подтверждения тому, как она унижена и как она слилась. А вы поддакиваете. Ну куда это годится? Очень противно, когда вы обрушиваете свой негатив совершенно не по делу. Это значит, что вам все равно о чем, лишь бы ядом брызгать.

В письмах про сливы авторам часто пишут, что они деньги от партнеров отжать хотят, используют их как-то, эксплуатируют, хотя такие авторы ничего отжать не могут, сливают свое. Вот недавно такое письмо было, где женщину некоторые упрекали, как она использует мужчину, который живет у нее со своей дочкой. Да не может она его использовать, она снизу подстроилась и в рот ему смотрит. Такие авторы для того и пишут про свой эгоизм, чтобы вы им помогли сливаться дальше. И вы поддакиваете, думая, что это у вас – жесткая критика. Не нужны вы тут со своей глупой жесткой критикой, мягче пишите и по делу.

Жесткую критику можно себе позволить, когда вы очень точно видите, куда целитесь, ни на миллиметр мимо границ.

А вы все время мажете мимо, все время не о том, поэтому старайтесь писать мягко. Понятно почему, друзья?

Кто хорошо объяснит, почему очень жестко можно писать только тогда, когда вы 100% правы?

Это я могу писать, когда на 100% уверена. А вам надо быть осторожней и мягче, особенно в самых сомнительных моментах.

Приведете примеры иллюстративные: как жесткая критика мимо границ превращает разбор в дрянь?

И вот этот момент, главный.

Понимаете почему так вредно путать слив и косяк?

А почему авторы так любят выдавать свои сливы за косяки и наоборот, понимаете?

И еще одна очень вредная вещь при разборах писем, тоже связанная с жесткой критикой.

Написала я что-то критическое, написали еще два человека об этом, приходит еще один и с пафосом, эмоционально, еще более гневно, пишет опять.

Из-за ваших повторений возникает обратная реакция. Даже мне хочется заступиться за автора, а вас удалить навсегда. Потому что достали – на одной ноте.

Обычно не настолько это ужасно, чтобы восклицать и восклицать. Часто ошибка автора – на три копейки, а у вас звучит так, что это преступление.

Так вы не помогаете разбору, а мешаете ему. Перегибаете и превращается конструктив в хаос.

Понимаете, друзья, почему так важна доза эмоций?

От перебора ВСЕГДА – обратный эффект. Не надо восклицать сто раз одно и то же, вы полностью обесцениваете это.

И главное, на вас очень неприятно смотреть. Потому что эта ваша агрессия выглядит очень трусливо, вы гавкаете из-за чужих спин, которое только что написали то же. Никогда не подгавкивайте никому, даже если согласны. Кто-то сказал до вас, и хватит. Иначе получается, что вы трусливы и умеете нападать только собачьей стаей.

А мне здесь стаи не нужно. Мне не нужна толпа, в толпе личности нет. А я пишу о психологии личности.

Мне здесь нужны индивиды, и каждый должен говорить то, о чем другие пока не сказали. Увидеть новый ракурс, новые детали, новые моменты, которые никто не заметил. Ни споров здесь не нужно, ни хора бестолкового. Индивидуальное – это когда вы можете общаться в общем русле, но со своим собственным лицом и своим индивидуальным подходом, не как боты.

Почему от перебора в эмоциях и от повторений всегда получается обратный эффект, кто-то объяснит?

Разберем эти моменты и я дам для самостоятельного анализа пару писем, проверим.