Личное: Тульский прон

20.05.2020, 16:42, Разное

Что вы можете сказать о медицинских работниках, кроме слов благодарности за их труд, которые сегодня работают в очагах эпидемии?

На фотографии ниже вы можете посмотреть два варианта одежды для врачей: слева — медсестра Тульской горбольницы в какой-то накидке, справа — Владимир Владимирович Путин, инспектирующий Коммунарку:



Фото: Соцсети

То, во что одет Путин — правильная защита. То, в чём разгуливает медсестра по больнице, вряд ли защитит её от коронавируса.

Почему медсестра в купальнике? Что за областной тульский стриптиз?

Да всё просто — в целлофановом дерьме нестерпимо жарко. Попробуйте обернуться мусорным пакетом — уже через пять минут вы просто взвоете.

В такой накидке было очень жарко. Не увидела, что халат прозрачный, объяснила медсестра.

Медсестра Тульской областной больницы вынуждена ходить на работу. Костюма, как у Путина, у неё почему-то нет. Женщина вынуждено разделась, чтобы не сгореть за смену, и спасает людей — в той защите, которую смогла найти.

Какая-то натуральная сволочь из числа больных сфотографировала женщину и отправила жалобу в областной Минздрав. Сытые чиновники возмутились — от же ж порнография по больнице гуляет! Ату её, суку, ату!

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа».

По факту — чего-чего? Несоблюдения требований к медицинской одежде? Так-так, давайте-ка остановимся на этом и разберёмся!

Кто должен обеспечить медицинских работников защитной одеждой? Разве не Министерство здравоохранения области?!

То, что медсестра вынуждена надевать вместо нормального защитного костюма прозрачный пакет, под которым горит её тело, виновата, простите, не медсестра, а чиновники, которые не обеспечили врачей необходимым костюмом.

Или, по логике чиновников, это она виновата?!

Дисциплинарное взыскание, значит. Отлично. Ребята, вы простите меня, но вы часом не охренели совсем?!

Какого хрена у врачей и медсестёр больницы нет нормальных и удобных защитных костюмов? Куда деньги дели? Где они?!

Почему медсестра вынуждена ходить в пакете? Или, по вашей кривой логике, она должна сдохнуть на работе — или сгореть в целлофане, или от коронавируса, если снимет такую горе-защиту?

Как же меня бесит, когда перекладывают с больной головы на здоровую! Люди жалуются — значит, они провокаторы! Как Тулеев, помните, назвал возмущённых жителей бузотёрами?! Так и тульские минздравовцы обвинили во всём медсестру.

Тётя Таня — Голикова. Обращаюсь к вам сейчас — что у вас там в Туле с чиновниками МинЗдрава? В своём ли уме они? На своём ли месте находятся?

Или их пора выпереть из министерства поганой метлой на биржу труда?

Им мало того, что медицинские работники работают в нечеловеческих условиях. Им мало, что они спасают жизни людей. Им даже не платят нормально за такую благотворительность. И вот теперь их обвиняют, что они — не в том виде!

А вы как считаете, кто виноват в том, что медсестра в таком виде?