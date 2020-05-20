Ученые раскритиковали публикацию о промежуточных успехах первой вакцины против COVID-19

20.05.2020, 16:35, Разное

Эксперты в области инфекционных болезней и вакцинопрофилактики подвергли критике сообщение компании Moderna о результатах клинического исследования фазы I новой мРНК-вакцины. О своих претензиях они рассказали в комментарии Stat News.

О промежуточных успехах в испытаниях мРНК вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 Moderna заявила 18 мая. После этого цена компании на рынках резко выросла. Но после критики, опубликованной Stat, она существенно просела.



Опубликованы предварительные результаты испытаний первой введенной людям вакцины против COVID-19

Опубликованная информация – промежуточные данные, полученные во время исследования фазы I.

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Данные, которые опубликовала Moderna, не способны подтвердить заявление о том, что новая вакцина успешно стимулирует выработку антител у добровольцев, считает Хелен Брансвелл (Helen Branswell), обозреватель Stat News, специализирующаяся на инфекционных болезнях.

Одна из проблем публикации Moderna, указывает Брансвелл, в том, что компания обнародовала данные только о восьми участниках исследования из 45. То есть, большая часть результатов этой фазы исследования остается скрытой. Это не значит, что у оставшихся пациентов точно не появился иммунитет. Не исключено, что анализы еще не завершены.

Публикация компании состоялась при полном молчании со стороны ее влиятельного партнера– Национального института аллергии и инфекционных болезней. Обозреватель Stat указывает, что это очень странно, поскольку Институт не склонен замалчивать успехи.

У исследователей вызвали ряд вопрос как методология исследования, так и опубликованные данные. Например, Анна Дурбин (Anna Durbin), которая изучает вакцины в Институте Джонса Хопкинса, сказала Stat, что две недели (прошедшие между введением добровольцам второй дозы вакцины и оценкой уровня антител) – крайне малый срок, он не позволяет оценить, насколько стойкая их концентрация в крови.

Кроме того, исследователей смутило отсутствие данных об уровне антител у выздоровевших от COVID-19 пациентов, с которыми сравнивались результаты этого исследования. Ранее было показано, что концентрация антител после перенесенной болезни может существенно отличаться.

«Когда такая компания, как Moderna, с таким огромным количеством ресурсов утверждает, что они получили антитела, нейтрализующие SARS-2, в исследовании на людях, мне бы очень хотелось увидеть цифры, каким бы методом они ни пользовались», – сказал Stat Джон Роуз (John “Jack” Rose) из Йельского университета, эксперт по вакцинам.

В пресс-службе Moderna сообщили Stat, что конкретные данные об уровне антител в крови участников будут представлены в научной публикации Национального института аллергии и инфекционных болезней.