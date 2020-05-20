 

Фирма Inovio: новый шаг на пути разработки вакцины от COVID-19

20.05.2020, 16:34, Новости дня

Американская компания, специализирующаяся в области иммунотерапии, – Inovio Pharmaceuticals – заявила в среду, что созданная ею экспериментальная вакцина для профилактики заражения коронавирусом продемонстрировала наличие защитных антител у мышей и гвинейских свиней.

Об этом рассказал Дэвид Вайнер – директор иммунологического центра при Институте Уистара, сотрудничающего с Inovio. «Мы можем достичь того, чтобы у вируса не было безопасного прибежища в теле», – пояснил он.

Inovio, в апреле начавшая тестировать вакцину на людях, заявила, что предварительные результаты ожидаются в июне.

Сорока здоровым участникам первой фазы исследования было сделано по две инъекции вакцины, временная дистанция между которыми составляла две недели.

«У нас уже есть… данные, и эти данные благоприятны», – констатировала руководитель исследовательской программы Inovio Кэтрин Бродерик.

По ее словам, Inovio намерена обратиться в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, чтобы иметь возможность перейти ко второй и третьей фазам исследовательских работ. Они могут начаться в июле или августе.



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