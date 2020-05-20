Кровь с антителами для больных COVID-19 сдали уже 600 москвичей

20.05.2020, 16:30, Новости дня

Более 600 москвичей, которые уже переболели коронавирусом COVID-19, стали донорами для тех, кто только борется с инфекцией.

Переливание плазмы с антителами — один из потенциально эффективных методов лечения COVID-19. Свыше 300 пациентов в среднетяжелом и критическом состоянии уже прошли эту процедуру. Большинству переливание помогло.

Но клинические исследования продолжаются. Первые результаты врачи смогут представить в течение месяца. Пока же медики призывают всех переболевших горожан сдавать кровь.

"Сейчас мы заготавливаем суммарно на 4 отделения трансфузиологии кровь 25-30 человек в день. Хотелось бы изготавливать, конечно, в разы больше. Для донора это совершенно безопасно, мы за ним наблюдаем. Если человек не подходит, мы не хотим ему навредить. Мы тщательно выбираем по клиническим критериям и, естественно, не возьмем донора, если считаем, что он перенесет процедуру достаточно плохо", — рассказывает Александр Костин, заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ СП имени Н.В. Склифосовского.

Донорам крови с антителами положены денежные выплаты. За 150 миллилитров плазмы 1250 рублей, за 600 миллилитров — 5 тысяч рублей. Для потенциальных доноров работает специальная горячая линия.

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"Вести-Москва"