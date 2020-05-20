Рост в области возобновляемой энергетики перешел к снижению в 2020 году

20.05.2020, 16:30, Новости дня

Глобальный рост новых мощностей в области возобновляемых источников энергии в этом году продемонстрирует первый ежегодный спад за 20 лет в условиях пандемии коронавируса, но ожидается, что в следующем году будет отмечаться рост, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Reuters.

В этом году в мире будет построено меньше ветряных турбин, солнечных электростанций и других установок, производящих возобновляемую электроэнергию, поскольку спрос на энергию в коммерческих и промышленных секторах сократился, а проблемы логистики задерживают проекты.

"Страны продолжают строить новые ветряные турбины и солнечные электростанции, но гораздо более медленными темпами", — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Еще до того, как началась пандемия Covid-19, миру необходимо было значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии, чтобы иметь возможность достичь своих энергетических и климатических целей", — отметил он.

Согласно отчету МЭА по обновлению рынка возобновляемой энергии, в этом году добавочные мощности по возобновляемой мощности составят 167 гигаватт (ГВт), что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Но общая глобальная мощность возобновляемых источников энергии все еще увеличивается и вырастет на 6% в 2020 году.

Более медленный рост в этом году отражает задержки в строительной деятельности из-за сбоев в цепочках поставок, мер по блокировке и социального дистанцирования, а также проблем с финансированием.

В следующем году, согласно прогнозам, объемы возобновляемой энергии восстановятся до уровня, достигнутого в 2019 году, поскольку отложенные проекты будут запущены и продолжится поддержка со стороны правительства.

Ожидается, что общий рост в 2020 и 2021 годах будет на 10% ниже, чем прогнозировало МЭА до вспышки коронавируса.

Изменения в сторону понижения затронуты почти на всех зрелых рынках, за исключением США, где инвесторы спешат завершить проекты до истечения срока действия налоговых льгот.