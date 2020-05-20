 

На берегу Вятки обнаружили свалку пробирок с кровью

20.05.2020, 16:30, Новости дня

Несколько сотен пробирок с кровью и анализами обнаружил на берегу реки Вятки житель Кирова. После публикации им видео незаконную свалку медицинских отходов убрали, однако к делу уже подключилась областная прокуратура.

 

Брошены пробирки, перчатки и другие средства защиты были в районе Нового моста, недалеко от Филейского затона, уточняет progorod43.ru. На кадрах видно, что часть пробирок с заборами крови была разбита, множество оказались в воде.

"В этом же месте, буквально через 30-40 метров, отдыхают люди, рыбачат", — написал автор записи.

На следующий день после публикации видео он вернулся на то же место, но не обнаружил мешков с пробирками — только колпачки и осколки напоминали о том, что вчера здесь было хранилище медицинских отходов класса B.

В дело уже вступила прокуратура Кировской области, которая начала проверку соблюдения законодательства при обращении с отходами.



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