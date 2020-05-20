 

Шойгу сообщил подробности подготовки военно-морского парада в Петербурге

20.05.2020, 16:30, Новости дня

В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который запланирован на 26 июля, будут задействованы 46 боевых кораблей и подводных лодок, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

«В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он также сообщил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера, которые пронесут знамена прославленных соединений ВМФ, на десантных катерах разместят легендарные танк Т-34 и «Катюшу», а также в параде примут участие два новейших гидрографических судна.

В воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200.

Кроме того, военно-морской парад впервые пройдет в новом пункте базирования Каспийской флотилии – Каспийске, отметил Шойгу.

Военно-морские парады пройдут на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как в РФ отметили 75-летие Победы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Решено ограничить въезд в Кировск и Апатиты

08.04 / В России перед коронавирусом выросли продажи автомобилей

13.04 / Собянин открыл коронавирусный стационар в Москве

27.04 / Глава «Металлоинвеста» умер от пневмонии

03.04 / Ассоциация управленцев здравоохранения раскритиковала «Альянс врачей» Васильевой

06.05 / Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

29.04 / Город Каховка закрыли на карантин

04.05 / Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе

01.04 / Последний из солдат освободившей Париж от нацистов роты умер от коронавируса

18.05 / За сутки в Киеве выявили 41 новый случай COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска