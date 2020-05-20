 

Игорь Кобзев объявил о намерении принять участие в выборах главы Иркутской области

20.05.2020, 16:30, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что намерен принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования в сентябре.

О своем намерении баллотироваться Игорь Кобзев сообщил на встрече с врачами, отвечая на вопрос председателя Общественной палаты региона Владимира Шпраха, информирует «Иркутск Сегодня».

«От своего деда, героя войны я навсегда усвоил один принцип: все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом. И не важно, где я находился: в системе военного управления, в системе МЧС, сейчас в системе государственного управления. Я принимаю решение участвовать в предвыборной кампании на выборах губернатора Иркутской области. Мы сможем сделать многое для жителей области. Уверен, мы победим», – сообщил Игорь Кобзев.

Шпрах пообещал ему «абсолютную» поддержку медиков, пишет «Московский комсомолец».

В среду Законодательное собрание региона приняло изменения в законодательстве, согласно которым в выборах губернатора могут принимать участие самовыдвиженцы, которым является Кобзев.

В июне Законодательное собрание примет решение о назначении выборов.

Игорь Кобзев был назначен врио главы Иркутской области в декабре 2019 года.



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