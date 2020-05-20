На оздоровление устья Волги направят более 1 млрд рублей

20.05.2020, 16:30, Новости дня

Астраханская и Волгоградская области получат на оздоровление Волго-Ахтубинской поймы более 1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология», сообщила пресс-служба Росводресурсов по случаю Дня Волги.

«На оздоровление Волго-Ахтубинской поймы в 2019 году Волгоградской области было выделено 766,9 млн рублей, Астраханской области – 86,1 млн рублей. В 2020 году запланировано финансирование в размере 1,044 млрд рублей: из них 905,5 млн рублей – Волгоградской области и 136,6 млн рублей – Астраханской области», – передает сообщение ведомства портал «Будущее России. Национальные проекты».

Ведомство уточняет, что в ходе проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» на Нижней Волге уже расчищено 30 км каналов и водных трактов, 44,97 км рек и ериков. Кроме того, введено 10 водопропускных сооружений для улучшения водообмена.

«Восстановлено 8,1 тыс. га участков рек, озер, протоков. Водные объекты очищены от иловых наносов, берега – от деревьев и кустарников, благодаря мероприятиям по экологической реабилитации уничтожена излишняя водная растительность на каналах-рыбоходах и нерестовых массивах», – добавляют Росводресурсы.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году начнется строительство гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Это позволит обеспечить водой жителей Астраханской и Волгоградской областей, создать условия для развития сельского хозяйства на прилегающих 17 тыс. га.

Как рассказали в некоммерческой организации «Национальные приоритеты», к 2024 году результатом выполнения федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология», станет снижение втрое доли загрязненных стоков, поступающих в реку.

«В районе бассейна реки Волги проживает более 60 млн человек – около трети населения страны, поэтому нагрузка на водные ресурсы реки Волги в восемь раз выше, чем в среднем по России. Наибольшую антропогенную нагрузку на водные объекты бассейна реки Волги оказывает сброс загрязненных сточных вод. Ежегодно со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн т загрязняющих веществ в год», – отметили в АНО «Национальные приоритеты».