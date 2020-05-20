Мнение: Парадокс нелюбви к русским, пик эпидемии в России и посадят ли Обаму

20.05.2020, 16:25, Разное

1. Рассуждая о патологическом вопросе американского агентства Bloomberg «Почему коронавирус не убил больше русских?», Виктор Мараховский подметил любопытный парадокс. Именно русские и другие народы СССР заплатили больше всего жизней во Второй мировой войне, которая велась против нацизма — западной идеологии национальной ненависти и расового превосходства. И вот, нацизм проиграл, в западных странах установилась толерантность. Однако единственным народом, к которому на Западе можно теперь относиться нетолерантно, остались, как ни странно, русские:

https://ria.ru/20200514/1571437329.html

В XX веке, когда расовая теория была опровергнута в ходе научного эксперимента Красной армией (1941-1945), в мире что-то надломилось, и количество тех, кого можно не считать за людей, начало стремительно съеживаться. Где-то в 1970-х белым стало нельзя публично рассказывать анекдоты «чем сбитый негр отличается от сбитой собаки», в нулевых недопустимы стали шутки о живущих и умирающих крупным оптом индийцах и китайцах, последовательно из числа недочеловеков исчезли женщины, арабы и латиноамериканцы.

В итоге в числе «разрешенных недочеловеков» остались только русские. Нет, правда — за выражение ненависти к русским, за клевету на русских, за распространение лживых и расистских стереотипов о русских пока что на Западе не наказан ни один политик, ни один журналист и ни одно публичное лицо. А это значит — пока на русских можно оттопыриваться — в играх, фильмах, заголовках.

(На самом деле есть еще одна безусловная сволочь — это белый христианский гетеросексуальный мужчина консервативных взглядов. Но эту сволочь, по крайней мере, передовые силы Запада постоянно побеждают у себя и не дают захватить всю власть — а русские ужасны тем, что у них есть свое государство с ядерным оружием и свой хитрый президент Путин).

2. Возможно, эпидемия в России и вправду скоро пойдёт на спад – в последние дни прирост числа заражённых застопорился на цифре около 9 тысяч в день. Коллега genby приводит любопытный график:

https://genby.livejournal.com/829797.html

Также по ссылке разбирается вопрос о низкой смертности от коронавируса в России по сравнению с другими странами.

Оказывается, в западных мегаполисах, вроде Нью-Йорка и Лондона, общая смертность на фоне эпидемии подскочила в 2-4 раза, тогда как в Москве – всего лишь на 18%. Пожалуй, стоит стоило бы для начала разобраться с тем, не занижают ли коронавирусную смертность на Западе, а потом уже в чём-то обвинять Россию.

3. В США прекратили уголовное расследование в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, одного из главных фигурантов «дела о вмешательстве России в выборы». О значении этого события рассказывает Иван Данилов:

https://ria.ru/20200510/1571222531.html

Во-первых, выяснилось, что ФБР, да и вообще все организаторы расследования «российского заговора», изначально знали, что никакого заговора не было и что они реально пытаются посадить абсолютно невиновного человека исключительно для того, чтобы расследование против администрации Трампа могло продолжаться.

Во-вторых, выясняется, что сам Барак Обама и Джо Байден, а также другие представители уходящей президентской администрации знали об этой схеме и поддерживали нелегальное расследование для того, чтобы не дать законно избранному Трампу занять свою должность. Вполне может получиться так, что расследование «российского заговора» выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур. В конце концов, попытка государственного переворота, предпринятая под предлогом желания не допустить в Белый дом «российского агента» (о котором организаторам было доподлинно известно, что он агентом не является), все равно остается попыткой государственного переворота, а привлечение к ней высокопоставленных силовиков любой суд сочтет дополнительным отягчающим обстоятельством.