 

Минобороны объявило о проведении оборонительных учений Балтфлота и 6-й армии

20.05.2020, 16:16, Новости дня

Западный военный округ вскоре проведет оборонительные учения Балтийского флота и шестой армии, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

«Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер», – приводит слова главы военного ведомства РИА «Новости».

Шойгу уточнил, что с начала года военные ЗВО провели уже более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе более 30 учений.

Кроме того, министр подчеркнул, что «западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России».

Для нейтрализации угроз в Западном военном округе в этом году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.

«До конца года в округ поступит около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%», – добавил Шойгу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российские военные сокращают масштаб учений и не планируют их вблизи линии соприкосновения с НАТО на время пандемии коронавируса.



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