В Германии испугались решения суда об обязанности спецслужб соблюдать Конституцию за рубежом

20.05.2020, 16:16, Новости дня

Конституционный суд Германии обязал немецкие спецслужбы придерживаться основных законов страны в том числе за рубежом, что вызвало критику со стороны политиков и экспертов, пишет журнал Focus.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что это решение может нанести ущерб дееспособности немецкой разведки BND, передает RT текст статьи Focus.

«Решением признать действие немецкого основного закона в том числе за рубежом и привязать к нему BND в ее стратегической внешней разведке будет шагом на новую территорию. Как BND сможет работать при таких условиях и сможет ли вообще, неизвестно. Наши партнеры направят нам эти вопросы. В то время, когда действия государственных и негосударственных игроков за границей представляют все более сложные угрозы для нашей безопасности, это очень серьезные вопросы», – сказал он.

Председатель комиссии G10, занимающейся действиями немецких спецслужб, Андреас Шмидт также высказался в похожем ключн.

«Спецслужбы выполняют важную задачу. Они должны обеспечивать безопасность ФРГ», – сообщил он.

Издание пишет, что законодатели должны учесть этот момент и сделать так, чтобы разведка и дальше могла продолжать работу за рубежом. Шмидт заявил, что комиссия должна разрешить для служб безопасности использование мер наблюдения и контроля.

Эксперт по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн также раскритиковал решение суда, отметив, что оно «ведет к ненужному ослаблению BND». По его словам, идея о том, что Конституция Германии должна действовать и для иностранцев за рубежом в военных или кризисных регионах, является «абсурдно высоким барьером».

«Такое решение сделает BND еще более зависимой от партнерских спецслужб в США и Великобритании, и ей придется запрашивать данные, которые он сама больше не сможет получить», – сказал Нойманн.

Суд ранее постановил, что BND в своих разведывательных действиях и наблюдении по всему миру должна придерживаться немецких основных прав, а конфиденциальность данных связи и свобода печати должны распространяться и на иностранцев. Таким образом была удовлетворена жалоба «Репортеров без границ» и иностранных журналистов против закона о деятельности BND, реформированного в конце 2016 года.