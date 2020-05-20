Губернатор Ленобласти рассказал о трудоустройстве безработных

20.05.2020, 16:16, Новости дня

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что система общественных работ в регионе начнет работу с 25 мая, туда смогут временно трудоустроиться безработные люди.

Губернатор Дрозденко в прямом эфире Instagram с директором департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ) Дарьей Кислицыной рассказал о мерах по трудоустройству безработных в регионе, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Среди многочисленных мер поддержки населения руководство Ленинградской области одним из первых предложило внедрение практики общественных работ, а сейчас все готово к их практическому запуску. Планируется трудоустроить более 7 тыс. человек.

«Мы готовы открыть общественные работы с 25 мая, в первую очередь для тех, кто временно потерял работу, но готов к ней по состоянию здоровья. Оплачивать такую работу мы будем несколько выше федеральных рекомендаций – 24 тыс. 500 рублей за 21 день. Трудиться люди будут в таких сферах, как экология, составление интерактивных карт и маршрутов и дорожное хозяйство. Первыми мы запустим работы именно в дорожном хозяйстве ввиду меньшего времени, требуемого на подготовку – уборка, покраска, разметка – физическая и несложная деятельность на свежем воздухе», – прокомментировал решение Дрозденко.

Разговор главы региона с Кислицыной состоялся в рамках проекта ЭИСИ «Регионы о главном. Коронавирус» и коснулся самого широкого спектра тем и вопросов, связанных с жизнью Ленинградской области в период пандемии.

В рамках эфира также были затронуты темы выплат медицинским работникам, поддержки детей и семей, дифференцированный принцип ограничительных мер в регионе (разделение на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны), важность ответственности всех жителей Ленинградской области за строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и многое другое.

Одним из самых злободневных вопросов стал гибкий масочный режим, введенный в области.

«Маски выдаются возле аптек и магазинов, в общественных местах, некоторые крупные торговые сети выдают маски покупателям при входе. И, конечно же, они много где продаются. Мало того, мы сейчас предложили магазинам следующую схему – делать скидку на стоимость маски, если сумма покупки довольно большая (500-700 рублей)», – сказал Дрозденко.

Кроме того, губернатор рассказал о своем личном опыте борьбы с коронавирусом и самым главным секретом в это непростое время.

«Во время первых же признаков болезни я сделал ровно то, что мы советуем делать всем. Изолировался дома, позвонил врачу и строго следовал его рекомендациям. Только в случае доверия профессионалам мы можем надеяться на благополучный выход из «коронавирусной эпохи». А мой главный секрет в работе и жизни – это смотреть «за горизонт» и делать это с оптимизмом».

Интервью с Дрозденко прошло в традиционном для проекта формате – двусторонней трансляции в Инстаграм-аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. В ходе эфира были озвучены вопросы как от участников прямого эфира, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.