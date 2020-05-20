Правительство оставило Сечина во главе “Роснефти” еще на пять лет

20.05.2020, 16:15, Новости дня

Правительство России продлило контракт главы компании “Роснефть” Игоря Сечина еще на пять лет, до мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

“Представители интересов Российской Федерации – члены совета директоров ПАО “НК “Роснефть” на заседании совета директоров должны голосовать “за” проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет”, – сказано в сообщении о директивах чиновникам, которые представляют государство в “Роснефти”.

Сечин, один из членов “ближнего круга” Владимира Путина, возглавляет “Роснефть” с мая 2012 года. Его первый контракт был на три года, в 2014 году срок увеличили до пяти лет, затем контракт продлили в 2015 году. Он считается одним из богатейших людей в России: его годовой доход оценивался в 2014 году в более чем 17 миллионов долларов. При этом в самой “Роснефти” никогда не раскрывали размеры состояния топ-менеджера, а данные о его вознаграждениях не публикуются.

Ранее стало известно, что в “Роснефти” предложили сохранить вознаграждения членам совета директоров компании на уровне 2019 года, несмотря на резкое падение цен на нефть, из-за которого прибыль компании по итогам 2020 года, вероятно, будет значительно ниже ожидаемой. Например, члену совета бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предложили выплатить $600 000.

По итогам первого квартала 2020 года “Роснефть” получила чистый убыток в 156 миллиардов рублей (примерно $2,1 миллиард).