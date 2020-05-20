Украина открывает границу с Молдовой и ЕС и восстанавливает с 15 июня авиасообщение

20.05.2020, 16:15, Новости дня

Правительство Украины на заседании 20 мая приняло решение открыть 66 международных пунктов пропуска на границах с Молдовой и странами ЕС (Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией). Граница с Беларусью и Россией пока останется закрытой.

“Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью”, – сообщил депутат Верховной рады от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран названа сложная эпидемическая обстановка.

Украина 7 апреля закрыла все пешеходные переходы на границе, но оставила работать 19 из 230 международных пунктов пропуска для грузового транспорта. Ранее в начале мая, когда эпидемия коронавируса пошла на спад, Украина открыла пешеходный пункт пропуска “Шегини” на границе с Польшей.

Также, по решению правительства, с 15 июня в Украине должно восстановиться пассажирское авиасообщение. Куда и какие компании будут летать – пока неизвестно, но правительство обязало пассажиров самолетов. носить маски.

Правительство Украины также объявило, что “работа транспорта в стране будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая”. В частности с 1 июня будут запущены межобластные пассажирские перевозкиа автобусным транспортом. Как и в случае с самолетами, для путешественников будут обязателен масочный режим, а у работников (водителей и стюардов) перед рейсами будут проверять температуру.