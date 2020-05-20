Показан рендер нового кроссовера Hyundai Tucson 2021 года

20.05.2020, 16:06, Новости дня

В Сети опубликовали новые рендерные изображения кроссовера, разработкой которого занималась компания Hyundai.

В частности, эксперты указывают, что речь идет о новом паркетнике Hyundai Tucson 2021 модельного года. Специалисты прогнозируют, что финальное исполнение серийного кроссовера окажется практически идентичным тому, что показано на снимках. Рендеры основаны на шпионских снимках прототипа, обнаруженного на трассе в Нюрбургринге.

Дизайнеры применили на новинке некоторые элементы от концепта Vision T. Предполагается, что модель получит новую оптику, решетку радиатора, бампера и другие детали. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 160 л.с. Также в продаже выйдет улучшенная модификация на 2,5 литра с мощностью 190 л.с.