Skoda скоро представит кроссовер Skoda Karoq

20.05.2020, 16:06, Новости дня

Чешский автогигант Skoda намерен официально представить новый компактный кроссовер Skoda Karoq 26 мая.

Премьера будет проходит в онлайн-режиме, что предусматривается текущими обстоятельствами из-за пандемии коронавируса. Новая модель является преемником для устаревшего паркетника Yeti. Разработчики подготовили внушительный перечень обновлений, которые позволяют рассчитывать на более привлекательные параметры автомобиля. Под капотом установят 1,5-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. мощности.

Вместе с тем автомобиль также получит также улучшенную мультимедийную систему, продвинутые опции, цифровую приборную панель, а также ряд иных функций. Пока стоимость модели удерживается в тайне и будет озвучена лишь после презентации.