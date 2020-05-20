Кейт Миддлтон открыла онлайн-фестиваль цветов

20.05.2020, 15:54, Разное

Пандемия коронавируса, как мы знаем, внесла свои коррективы даже в королевские планы: в этом году в числе прочих отменилась традиционная выставка Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show. Но такой преданный делу садовод, как Кейт Миддлтон, не смогла оставить фестиваль без внимания и запустила его в онлайн-формате.

Новый снимок от Кейт Миддлтон Посетите @The_RHS, чтобы присоединиться к виртуальному фестивалю #ChelseaFlowerShow и получить практические советы по садоводству от ведущих мировых дизайнеров и экспертов, и всё это – не выходя из собственного дома,- говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Это случилось через год после того, как в рамках Chelsea Flower Show герцогиня Кембриджская представила собственный проект озеленения городского пространства Back to Nature. Он создавался с целью демонстрации пользы природного мира для физического и психического здоровья детей и был призван вдохновить семьи на то, чтобы чаще ходить на прогулки. В работе над проектом Кэтрин помогали ее дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которые собирали мох, листья и ветки для украшения сада дикой природы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в саду Back to NatureЯ действительно считаю, что природа и игры на свежем воздухе положительно влияют на наше физическое и психическое состояние, особенно хорошо такие занятия воздействуют на здоровье маленьких детей. Я очень надеюсь, что этот сад, который мы создали, послужит вдохновением для семей, чтобы как можно больше времени проводить вместе на природе,- рассказала Кейт о проекте, которым занималась лично под руководством известных ландшафтных дизайнеров Андре Дэвиса и Адама Уайта и впервые представила его в мае на фестивале цветов.

Кейт Миддлтон и принц Луи в саду Back to NatureКликните на фото для просмотра галереи