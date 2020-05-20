Путин поддержал продление специнвестконтрактов для пострадавших предприятий

20.05.2020, 15:53, Новости дня

Минпромторг предлагает продлить специнвестконтракты (СПИК) на два года для проектов компаний, которые пострадали от коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Президент Владимир Путин поддержал предложение.

«Что касается продления сроков специнвестконтрактов на два года в отношении проектов, реализация которых пострадала при пандемии. Мы считаем целесообразным поддержать эту инициативу, которую озвучил Андрей Андреевич Гурьев. При этом мы предлагаем рассматривать каждый проект индивидуально на межведомственной комиссии, отдав инвестору право и обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы, и разработку единых критериев отнесения коронавируса к таким обстоятельствам, полагаем, наверное, все-таки избыточной», – передает слова Мантурова РИА «Новости».

С предложением о продлении СПИКов ранее выступил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.

Путин на совещании в среду согласился с этим предложением.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин потребовал от правительства неукоснительного выполнения поручений, связанных с дополнительными мерами поддержки населения и экономики в сложившейся ситуации.